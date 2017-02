Unitymedia will künftig durch Geschäftskunden wachsen

2016 konnte Unitymedia sowohl in punkto Neukunden als auch Umsätzen kräftig zulegen. In Zukunft will der Kabelprovider durch den Fokus auf Geschäftskunden und schnellem Internet wachsen.



Nach kräftigen Zuwächsen bei Umsatz und Neukunden 2016 rückt der Kabelnetzbetreiber Unitymedia künftig die Geschäftskunden stärker in den Fokus. Mit dieser Ausrichtung und dem Ausbau seiner schnellen Netze lege das Unternehmen die Grundlage für künftiges Wachstum, teilte die deutsche Tochterfirma des Kabelriesen Liberty Global am Donnerstag in Köln mit. Während sich die Erlöse im vergangenen Jahr um sechs Prozent auf 2,3 Milliarden Euro erhöhten, verzeichnete das Segment der Geschäftskunden sogar ein Plus von 39 Prozent. Meldungen zu diesem Thema

Unitymedia baut HD-Angebot weiter aus

Urteil: Routerfreiheit gilt auch für Bestandskunden

Unitymedia will Highspeed-Internet bezahlbar machen

"Superschnelles Internet bleibt unser Aushängeschild und Umsatzgarant", erklärte der Unternehmenschef Lutz Schüler. Für mehr als 10 Millionen Kunden im Verbreitungsgebiet Nordrhein-Westfalen, Hessen und Baden-Württemberg bietet Unitymedia inzwischen Geschwindigkeiten im Downloadbereich von bis zu 400 Megabit pro Sekunde. Über alle Geschäftssegmente hinweg surfen Kunden im schnellen Internet derzeit im Schnitt mit einem Tempo von 78 Megabit. Ende vergangenen Jahres hatten 7,2 Millionen Kunden bei Unitymedia 12,8 Millionen Dienstag abonniert.



Das Unternehmen gehört neben Vodafone zu den größten Anbietern von Telefon, Fernsehen und Internet über das Kabelnetz. Die Leitungen, die die Deutsche Telekom vor vielen Jahren verkauft hatte, haben die Unternehmen modernisiert und zu Hochgeschwindigkeitsnetzen ausgebaut. Nach Angaben des Kabelnetzverbandes Anga beziehen derzeit rund 17,5 Millionen Haushalte ihre TV-Programme über Kabel. Rund 6,6 Millionen gehen darüber hinaus mit Kabel auch ins Internet, 6,3 Millionen nutzen es für Telefonie.