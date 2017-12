Universal Music bandelt mit Facebook und Youtube an

Die Universal Music Group bandelt gleich mit zwei Internet-Giganten an. Dadurch könnten mittelfristig zwei Spotify-Konkurrenten entstehen.



Facebook und Youtube haben langfristige Verträge mit dem Major-Label Universal Music geschlossen. Insbesondere dem Musikunternehmen ist damit wohl ein echter Coup gelungen, kann man sich doch über Einnahmen aus gleich zwei sozialen Netzwerken freuen. Aber auch die Internetriesen dürften sich ob des gigantischen Musikkatalogs des Labels die Hände reiben.