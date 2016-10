Unschuldig im Knast: A&E schickt "60 Days in" in zweite Staffel

Ende November erzählt A&E die Geschichte von acht Unschuldigen in einem US-Gefängnis weiter. 60 Tage lang wird ihr Leben dokumentiert.



Ab 21. November geht es bei A&E für acht Unschuldige wieder ins Gefängnis. Dann schickt der Sender die Dokureihe "60 Days in" in die zweite Runde. Immer montags um 21.10 Uhr geht das Experiment mit einer der zwölf neuen Episoden weiter, in der ein Einblick in den Alltag in einem US-Gefängnis gewährt wird.