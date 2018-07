Update: Bedenken gegen Verkauf von Raab-Anteilen an Brainpool

Stefan Raab verkaufte dieses Jahr seine Anteile an Brainpool. DasLandgericht Köln interveniert nun. Eine Entscheidung steht jedoch noch aus.



Das Landgericht Köln hat möglicherweise konzernrechtliche Bedenken gegen den geplanten Verkauf der Anteile von Stefan Raab (51) an der Produktionsfirma Brainpool. Dies ist aber nur ein vorläufiger Zwischenstand aus einer Verhandlung am Donnerstag, eine Entscheidung wurde noch nicht getroffen.