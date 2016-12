Urteil: Unternehmen müssen Rundfunkbeitrag zahlen

Zum wiederholten Male wurde eine Klage gegen den Rundfunkbeitrag abgewiesen. Die Entscheidung des Bundesverwaltungsgerichts erklärt die Gebühr auch für Unternehmen für rechtsmäßig. Der unterlegene Autovermieter Sixt will nun Verfassungsbeschwerde einlegen.



Ob GEZ oder Rundfunkgebühr: Die Zahlung zur Nutzung von Fernsehen und Radio ist vielen Menschen und auch Unternehmen ein Dorn im Auge. Letztere sind davon zusätzlich betroffen, da sich der Beitrag an der Zahl der Betriebsstätten, Beschäftigten und Kraftfahrzeuge orientiert. Dagegen hatten die Autovermieter Sixt und Discounter Netto geklagt, da sie Unternehmen mit mehreren Filialen benachteiligt sahen. Am Donnerstag hat das Bundesverwaltungsgericht ein Urteil gefällt und wenig überraschend die Revisionen der Kläger abgelehnt.