"Usedom-Krimi" vorn - Starke Zahlen für "The Voice of Germany"

Der "Usedom-Krimi" hat so viele Zuschauer wie noch nie. Die neue Staffel von "The Voice auf Germany" startet ebenfalls mit beachtlichen Zahlen und lässt die übrige TV-Konkurrenz hinter sich.



Starke Zahlen für den "Usedom-Krimi" im Ersten: Der vierte Fall mit dem Titel "Nebelwand" hatte am Donnerstagabend ab 20.15 Uhr im Schnitt 6,18 Millionen Zuschauer. Das war ein Marktanteil von 20,5 Prozent. Diesmal musste Kommissarin Julia Thiel (Lisa Maria Potthoff) herausfinden, wer für den Brand auf einer Segeljacht verantwortlich ist, bei dem eine Obdachlose fast ums Leben gekommen wäre. Und ihre Mutter, Ex-Staatsanwältin Karin Lossow (Katrin Sass), kann sich bei den Ermittlungen auch nicht ganz zurückhalten.