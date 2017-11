Vectoring: Telekom will 6 Millionen Haushalte versorgen

Die Telekom steckt sich neue Ziele: Bis bis Februar nächsten Jahres will das Unternehmen sechs Millionen Haushalte mit dem umstrittenen Vectoring ausstatten. 2,5 Millionen fehlen noch.



Wie die Deutsche Telekom am 2. November verkündete, hat das Telekommunikationsunternehmen bisher rund 3,5 Millionen Haushalte mit Vectoring ausgestattet. Bis Februar 2018 sollen weitere 2,5 Millionen Haushalte folgen.