Verbraucherschützer mahnen Whatsapp ab

Künftig will der Kurzmitteilungsdienst Whatsapp Telefonnummern und Informationen zum Nutzungsverhalten an Facebook weiterleiten. Doch deutsche Verbraucherschützer haben nun eine Abmahnung auf den Weg gebracht.



Deutsche Verbraucherschützer haben Whatsapp wegen der angekündigten Weitergabe der Telefonnummern von Nutzern an Facebook abgemahnt. Bei der Übernahme des Kurzmitteilungsdienstes 2014 habe Facebook öffentlich bekundet, dass Whatsapp unabhängig bleiben solle, erläuterte der Verbraucherzentrale Bundesverband (vzbv) am Montag. "Verbraucher vertrauten also darauf, dass ihre Daten allein bei Whatsapp bleiben und kein Datentransfer zu Facebook erfolgt. Ihr Vertrauen wurde enttäuscht." Die Verbraucherschützer setzten Whatsapp eine Frist bis zum 21. September, eine Unterlassungserklärung abzugeben.