Verbraucherschützer vor Klage gegen Whatsapp

Die Ankündigung von Whatsapp, künftig Telefonnummern seiner User an den Mutterkonzern Facebook weiterzugeben, sorgte bei Daten- wie auch Verbraucherschützern für Aufregung. Nun plant der Verbraucherzentrale Bundesverband eine Klage gegen den Messenger-Dienst.



Ein juristischer Streit steht Whatsapp ins Haus. Nachdem der zu Facebook gehörende Messenger eine Unterlassungserklärung nicht unterzeichnet hat, will der Verbraucherzentrale Bundesverband (vzbv) laut "Tagesspiegel" klagen. Hintergrund des drohenden Rechtsstreits ist die Ankündigung von Whatsapp, künftig Telefonnummern seiner User an Facebook weiterzureichen.