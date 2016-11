Verhilft Zensur-Software Facebook zum Durchbruch in China?

Der chinesische Markt ist für viele europäische und US-Firmen ein Buch mit sieben Siegeln. Um im Reich der Mitte Fuß zu fassen, soll Facebook nun an einer Software arbeiten, die politisch unliebsame Inhalte in China zensiert.



Facebook hat laut einem Zeitungsbericht eine Software entwickelt, mit der politisch unliebsame Inhalte in China unterdrückt werden können. Das sei eine der Ideen, um Zugang zum riesigen chinesischen Markt zu bekommen, berichtete die "New York Times" am Mittwoch. Die neue Software werde allerdings nicht benutzt und sei chinesischen Behörden bisher auch nicht angeboten worden. China blockiert soziale Netzwerke wie Facebook, Twitter sowie Googles Videoplattform YouTube oder Webseiten, die Pekings Politik kritisieren.