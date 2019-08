"Verrückt nach Meer" legt mit kleinstem Kreuzfahrtschiff ab

Im September starten die Dreharbeiten für 50 neue Folgen der ARD-Nachmittagsserie "Verrückt nach Meer". Drehort wird Deutschlands kleinstes Kreuzfahrtschiff, die MS "Hamburg" von Plantours Kreuzfahrten sein.



In den neuen Folgen nimmt das Kreuzfahrtschiff Kurs auf die paradiesische Inselwelt der Karibik und die faszinierende Küste Brasiliens. Später wird das Schiff die Großen Seen in den USA und Kanada sowie die Antarktis erkunden.