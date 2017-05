Verwirrung um Arte-Doku über Antisemitismus

Wie in Europa mit dem Thema Antisemitismus umgegangen wird, sollte eine von Arte in Auftrag gegebene Doku zeigen. Doch nun droht das Projekt im Giftschrank zu verschwinden. Zu den Gründen gibt es von Seiten des Senders und der Macher unterschiedliche Ansichten.



Zensur - es ist kein schöner Vorwurf, den sich Arte da kurz vor seinem 25-jährigen Jubiläum anhören muss. Der Programmdirektor des deutsch-französischen Senders, Alain Le Diberder, will eine Dokumentation über Antisemitismus in Europa nicht zeigen. "Die Sache stinkt zum Himmel", kommentiert der Historiker Goetz Aly die Entscheidung in der "Berliner Zeitung". "Wer verhindert, dass der Film (...) gezeigt wird, begeht Zensur - sei es aus Wurstigkeit, Feigheit oder "antizionistischem" Ressentiment."