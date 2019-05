VfL Wolfsburg bei der "Sportschau" auf Platz eins vor Augsburg

Verkehrte Welt in der Sportschau: Der Sechste der Bundesliga-Abschlusstabelle ist im Zusammenfassungs-Ranking die Nummer eins.



Der VfL Wolfsburg ist der Erstligist, der in der abgelaufenen Saison am hĂ€ufigsten in der traditionsreichen Sportsendung der ARD am Samstag gezeigt worden ist. Auf den PlĂ€tzen zwei und drei folgen FC Augsburg und SC Freiburg. Meister Bayern MĂŒnchen und Borussia Dortmund liegen in dieser TV-Tabelle nur in der hinteren HĂ€lfte.