Viacom ergänzt italienisches TV um Spike

Die Italiener dürfen sich in den kommenden Tagen auf einen neuen Sender freuen, der Filme, Serien, Info und vieles weitere bietet. Bei Viacom steht Spike bereits in den Startlöchern.



Die italienische Fernsehlandschaft wächst in den kommenden Tagen um einen weiteren Sender an. Wie die Viacom International Media Networks Italia bekannt gaben, werden sie den Sender Spike bereits am 22. Oktober an den Start schicken. Dabei handelt es sich um einen Free-TV-Sender, der sich hauptsächlich an das männliche Publikum zwischen 25 und 54 Jahren richtet. Zu empfangen wird der Sender über den DTT-Kanal 49 sein.