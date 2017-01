Video-Nachrichten-Plattform in Österreich gestartet

Die österreichische Nachrichtenagentur APA startet eine neue Video-Plattform. Österreichs Medien sollen die Bewegtbild-Inhalte in ihre Online-Plattformen einbetten können.



Zum neuen Jahr ist die neue "Austria Video Plattform" (AVP) gestartet. Die von der Nachrichtenagentur APA betriebene Plattform stellt österreichischen Online-Portalen redaktionell hochwertige Bewegtbild-Inhalte zur Verfügung. Das Grundangebot an Nachrichtenvideos kommt zunächst vom ORF.