Virtual Reality erobert das deutsche Fernsehen

Die deutsche Fernseh-Branche entdeckt nach und nach Virtual Reality als echten Zukunftsmarkt. Erste Projekte von Sendern wie Sky, n-tv, RTL und dem ZDF erproben eine völlig neue Unterhaltungsform. Doch die Herstellung von interaktivem Virtual Reality ist für die Branche auch mit großen Schwierigkeiten verbunden.