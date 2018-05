Vodafone:"Telekom bevorzugt eigene Kunden" -Das sagt die Telekom

Laut einer Umfrage des Wissenschaftlichen Instituts für Infrastruktur und Kommunikationsdienste (WIK Consult), die von Vodafone in Auftrag gegeben wurde, schlagen Technikertermine besonders häufig bei Kunden fehl, die nicht bei der Deutschen Telekom sind, aber von ihr auf der letzten Meile betreut werden.



Die Befragung ergab, dass bei Kunden der Telekom die Techniker zu 71 Prozent zur vereinbarten Zeit kamen, während bei Kunden der Mitbewerber die Techniker nur zu 60 Prozent pünktlich vor Ort waren.