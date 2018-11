Vodafone führt OTT-Service in Deutschland ein

Nach der Deutschen Telekom bietet Vodafone jetzt auch ein TV-Paket als eigenständiges Over-the-top content (OTT)-Produkt in Deutschland an.



Das neue Paket beinhaltet bis zu 62 Kanäle in SD und bis zu 40 TV-Kanäle in HD-Auflösung. Das neue GigaTV Net kostet in den ersten 12 Monaten 9,99 Euro pro Monat, danach 14,99 Euro pro Monat. Zusätzlich fällt eine einmalige Bereitstellungsgebühr in Höhe von 49,99 € an. Die Mindestvertragslaufzeit beträgt 12 Monate.