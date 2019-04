Vodafone holt NHK World-Japan ins Kabelnetz

In 13 Bundesländern holt sich Vodafone den internationalen japanischen Fernsehsender NHK ins Kabelnetz. Das Programm bietet eine Vielzahl an internationalen Nachrichten- und asiatischen Lifestyle-Programmen und ist die Informationsquelle über Japan und Asien.



NHK ist Japans einzige öffentlich-rechtliche Rundfunkanstalt und betreibt das größte inländische und internationale TV-Netzwerk des Landes. In Japan veranstaltet NHK vier Fernseh- und drei Radiosender, sowie zwei internationale Sender in 18 Sprachen. Den englischsprachigen Kanal holt sich Vodafone nun ins Netz.