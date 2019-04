Vodafone plant weiteren Glasfaser-Ausbau in Süddeutschland

Vodafone macht Gewerbegebiete im südlichen Raum Deutschlands fit für das Gigabit-Zeitalter. In Freiburg im Breisgau, Schwarzenbruck und Leinfelden-Echterdingen wird bald gegraben.



Langsame Internetanschlüsse sind für Unternehmen ein echter Wettbewerbsnachteil. Daher rüstet Vodafone auf was den Glasfaserausbau in den Gewerbegebieten Deutschlands angeht. In den kommenden Wochen bekommen die Regionen Freiburg, Schwarzenbruck und Leinfelden-Echterdingen neue Glasfaseranschlüsse.