Vodafone schaltet analoges Fernsehen in Teilen Bayerns ab

Nachdem bereits der Kabelnetzbetreiber Unitymedia letztes Jahr das analoge Fernsehen in Hessen, Nordrhein-Westfahlen und Baden-Württembergabgeschaltet hat, will Vodafone in diesem Jahr nachziehen.



Dabei sieht sich das Unternehmen vor allem in Bayern und Sachsen zum Handeln gezwungen, da hier gesetzlich geregelt ist, dass die Verbreitung des analogen Fernsehens über Kabel spätestens zum 31. Dezember 2018 enden soll. Meldungen zu diesem Thema

Morgen beginnt die Umstellung auf das digitale Signal in Landshut und Dingolfing. Für den Raum Nürnberg hat Vodafone den 15. Mai als Termin der Umstellung bekannt gegeben.



Für die meisten Nutzer dürfte sich auch nichts ändern, da sie bereits jetzt digitales TV empfangen. Am Stichtag wird nur ein neuer Sendersuchlauf notwendig sein, um alle Programme weiterhin zu empfangen. Nur für Nutzer alter Röhrenfernseher ohne vorgeschalteten Digital-Receiver wird der TV-Apparat schwarz bleiben. Diese Kunden benötigen nach der Umstellung einen separaten Receiver oder einen neuen Fernseher mit eingebautem DVB-C-Modul.



Betroffen von der Umstellung im Mai sind dann die Gebiete mit den Postleitzahlen 90402 bis 90491 in Nürnberg sowie die folgenden Ortschaften: Burgthann, Diespeck, Dietenhofen, Eckental, Emskirchen, Feucht, Fürth, Hagenbüchach, Happurg, Hersbruck, Langenfeld, Langenzenn, Lauf, Markt Bibart, Markt Erlbach, Neunkirchen, Neustadt, Oberasbach, Ottensoos, Pommelsbrunn, Rednitzhembach, Reichenschwand, Röthenbach, Rückersdorf, Scheinfeld, Schwabach, Schwaig, Schwanstetten, Schwarzenbruck, Stein, Sugenheim, Wendelstein, Wilhermsdorf, Winkelhaid und Zirndorf.



Im Frühjahr will Vodafone die weiteren Planungen bekannt geben.