Vodafone startet mit LTE-Turbo das schnellste Netz

Im Wettrüsten der Mobilfunkanbieter um das beste Netz in Deutschland will Vodafone nun mit Geschwindigkeit punkten. In 30 Städten können demnächst Kunden mit 500 Megabit pro Sekunde im Internet surfen.



Als erster Mobilfunkanbieter in Deutschland will Vodafone Datenverbindungen mit einer Höchstgeschwindigkeit von bis zu 500 Megabit pro Sekunde ermöglichen. "Wir schalten den Mobilfunk-Turbo ein und starten damit in Düsseldorf", sagte der Chef von Vodafone Deutschland, Hannes Ametsreiter, am Donnerstag der dpa. Sein Unternehmen werde das halbe Gigabit dann bis Jahresende in rund 30 Städten ausrollen. "Damit bieten wir einmal mehr das Netz mit den schnellsten Spitzengeschwindigkeiten in Deutschland", betonte Ametsreiter. Von diesen Spitzengeschwindigkeiten würden alle LTE-Kunden von Vodafone profitieren. In herkömmlichen LTE-Netzwerken werden derzeit Geschwindigkeiten von bis zu 100 Megabit pro Sekunde angeboten.