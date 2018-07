Vodafone stoppt Werbe-Video mit Mesut Özil

Vodafone hat eine Werbe-Kampagne mit Mesut Özil zurückgenommen. Man hätte die Debatte um das Foto mit dem türkischen Präsidenten Erdogan "nicht mehr durchdringen können".



Der Telekommunikations-Konzern Vodafone hat ein bereits produziertes Werbe-Video und entsprechende Fotos mit dem umstrittenen Fußball-Star Mesut Özil bereits vor der Fußball-Weltmeisterschaft gestoppt. Dies bestätigte ein Vodafone-Sprecher der Deutschen Presse-Agentur.