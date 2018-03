Vodafone und Nokia bauen LTE-Netz auf dem Mond

Der Mobile World Congress ist eines der wichtigsten Veranstaltungen im Jahr für den Mobilfunk. Vodafone hat dort nun etwas angekündigt, das nicht von dieser Welt ist.



Es soll die "Mission to the Moon" werden. Zusammen mit Nokia will der deutsche Netzanbieter Vodafone auch außerhalb dieses Planeten expandieren und das erste Weltall-LTE-Netz auf dem Mond errichten. Damit sollen nächstes Jahr zum ersten Mal HD-Videos vom Mond auf die Erde geschickt werden - 50 Jahre nachdem Neil Armstrong einen Fuß auf den Erdtrabanten gesetzt hat.