Vodafone verzeichnet Umsatzplus und baut sein Netz aus

Die Zahlen für das zweite Quartal 2018 sprechen eine deutliche Sprache: In allen relevanten Geschäftsbereichen verzeichnet der signalrote Konzern positive Entwicklungen.



Der Service-Umsatz des Netzanbieters steigt um ganze 1,7 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Auch in der Mobilfunksparte sind mit 0,9 Prozent Umsatzplus erfreuliche Zahlen zu vermelden.