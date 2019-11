Vodafones Unitymedia-Integration beginnt bei Tarifen und Routern

Auch für Unitymedia-Kunden gibt es künftig das Gigabit-Angebot von Vodafone. Das bedeutet, die Tarife werden deutlich günstiger und der Austausch der Router beginnt.



Wer in einer der sechs Städte Düsseldorf, Köln, Bochum, Frankfurt, Heilbronn oder Mannheim wohnt, kann ab sofort auch vom neuen Gigabit-Angebot profitieren. Denn Unitymedia senkt die Preise seiner Tarife 2play Fly 1000 und 3play Fly 1000 für alle Neukunden um mehr als die Hälfte auf das Niveau des entsprechenden Vodafone-Tarifs.