"Volle Kanne" feiert Jubiläumssendung zum 20jährigen

Seit dem 30. August 1999 startet kurz nach neun "Volle Kanne" im ZDF mit einer Mischung aus Service, prominenten Gesprächspartnern, emotionalen Reportagen sowie aktuellen und hintergründigen Informationen in den Tag.



In der nächsten Woche jährt sich das Jubiläum zum 20. Mal. In der kompletten Woche erinnert "Volle Kanne" an Momente, die Sendungsgeschichte geschrieben haben. Aber die Sendungen werden nicht nur zurückblicken, sondern beschäftigen sich mit aktuellen Themen.