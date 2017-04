Volleyball: Champions-League-Halbfinale live bei Sport1+

Eines der wichtigsten Spiele für die Berlin Recycling Volleys steht morgen in der CEV Champions League an. Sie kämpfen im Playoff-Rückspiel gegen Dynamo Moskau um das Ticket für das Final Four.



Schon im Hinspiel hatte das Team von Trainer Roberto Serniotti die 5000 Zuschauer in der Max-Schmeling-Halle in Atmen gehalten. So lagen die Berlin bereits mit 0:2 Sätzen zurück, konnten die Partie jedoch drehen und den "Russischen Riesen" im Tiebreak schlagen. Der Traum vom großen Finalturnier in Rom rückt damit immer näher.