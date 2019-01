Von "Katharina Blum" bis Netflix - Angela Winkler wird 75

Hamlet und Katharina Blum - das sind nur zwei von unzähligen Rollen, die Angela Winkler gespielt hat. Jetzt wird die Schauspielerin 75 Jahre alt. Sie hat eine Menge vor.



Sie spielte die Titelrolle in der Heinrich-Böll-Verfilmung "Die verlorene Ehre der Katharina Blum". In "Die Blechtrommel" war sie die Mutter des kleinen Oskar Matzerath. Sie hat am Theater mit Größen wie Robert Wilson, Peter Zadek, Peter Stein und Christoph Schlingensief zusammengearbeitet. Viel Film- und Theatergeschichte spiegelt sich im Leben von Angela Winkler. Am 22. Januar wird die Schauspielerin 75 Jahre alt. Nach Rente klingen ihre Termine nicht.