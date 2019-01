Von der Lippe: "Im TV gibt es immer mehr Bedenkenträger"

Jürgen von der Lippe hat von der kleinen Nischen-Show bis zum Samstagabend-Flaggschiff fast alles moderiert, was das gute, alte Fernsehen hergegeben hat. Nun ist er in einem Alter, in dem er dafür mit Lebenswerk-Preisen ausgezeichnet wird.



Jürgen von der Lippe (70) hat mit Shows wie "Geld oder Liebe" goldene Zeiten im Fernsehen erlebt - heute sieht er das deutsche TV kritisch. "Es ist immer weniger Geld fürs Programm da, dafür gibt es immer mehr Menschen, die mitreden wollen, dabei aber hauptsächlich Bedenken tragen", sagt der Entertainer im Interview der Deutschen Presse-Agentur.



Von der Lippes Worte haben durchaus Gewicht. Am Donnerstag (31. Januar) nimmt er in Düsseldorf den Deutschen Fernsehpreis für sein Lebenswerk entgegen - als einer der "ganz Großen der deutschen Unterhaltung", wie es WDR-Intendant Tom Buhrow formulierte.