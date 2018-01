Vor 30 Jahren landete "Alf" in Deutschland

Am 5. Januar 1988 landete ein Raumschiff vom Planeten Melmac im ZDF. Mit an Bord ein Lebewesen, welches vom Besitzer der zerstörten Garage kurz Alf (Außerirdische Lebensform) getauft wurde.



30 Jahre nach der ersten Landung in Deutschland holt Super RTL die Kultfigur zurück ins Fernsehen. Ab Freitag (12. Januar) strahlt der Sender 52 Folgen der beliebten Serie immer freitags ab 22 Uhr im Viererpack aus.