Vorab in der Mediathek: Neue Folgen von "Bettys Diagnose" im ZDF

Das ZDF zeigt 13 neue Episoden der Klinikserie "Bettys Diagnose". Bereits jeweils eine Woche vor der Ausstrahlung sind die Filme der Serie in der Mediathek abrufbar.



Die Klinikserie "Bettys Diagnose" erzählt von der bunten Welt eines Krankenhauses aus Sicht der kompetenten, resoluten und streitbaren Krankenschwester Betty, gespielt von Bettina Lamprecht. Langweilig wird ihr Alltag dort nicht, denn sie und Dr. Behring (Maximilian Grill) liefern sich manchen Schlagabtausch.