Vorschau: Vierter Fußballbundesliga-Spieltag bei Sky

Am Freitagabend wird es einen neuen Spitzenreiter in der Bundesliga geben. Zumindest über Nacht können entweder Aufsteiger Hannover 96 oder der Hamburger SV an die Spitze rücken.



Direkt nach Abpfiff der Partie beginnt das Fußballwochenende auf Sky um 22.30 Uhr mit der Zusammenfassung des Spiels in der Sendung "Bundesliga kompakt"