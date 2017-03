Vox: Free-TV-Premiere von "Chicago Med"

Vox startet im Mai mit der Ausstrahlung von "Chicago Med" und komplettiert damit "Chicago"-Trilogie. Die Krankenhaus-Serie wird produziert von Dick Wolf, der sich schon für Krimiserien der "Law & Order"-Reihe verantwortliche zeichnete.



Vox startet die erste Staffel "Chicago Med" am 12. Mai um 21.15 Uhr. Die Serie läuft erstmalig im deutschen Free-TV und ist Teil einer Trilogie von Serien des Produzenten Dick Wolf. Auch "Chicago Fire" und "Chicago P.D." laufen bereits auf Vox.