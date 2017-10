Vox: Zweite Staffel "6 Mütter" startet im Herbst

Beim Sender Vox geht die Personality-Doku "6 Mütter" in die zweite Runde. Bereits im vergangenen Jahr konnten die Zuschauer am privaten Alltag der Entertainerin und Vierfach-Mutter Ute Lemper teilhaben.



In Staffel zwei empfängt Lemper die fünf Promi-Mamas Patricia Kelly, Verona Pooth, Caroline Beil, Mirja du Mont und Anne-Sophie Briest nun als Gastgeberin. Die Mütter wurden vom Sender begleitet, wie sie Nachwuchs, Beziehung, Job und ihre eigene Prominenz unter einen Hut bekommen.