Vox importiert ein britisches Dating-Format - Start Anfang März

"Ein Tisch für zwei" - Vox bringt ab März eine neue Dating-Doku. Dafür wurde eigens eine Produktionshalle in Köln in ein Restaurant umgebaut.



Vox startet eine neue Dating-Doku mit dem Koch und Weltenbummler Roland Trettl. Der 46-jährige Südtiroler bekommt in "First Dates - Ein Tisch für zwei" eine neue Aufgabe: In seinem Restaurant begrüßt er Singles aus ganz Deutschland, die dort einen möglichen Partner bei einem Dinner kennenlernen können, wie der Privatsender am Dienstag mitteilte. Die Paarungen der Dates sind allerdings kein Zufall, sondern vorab anhand von Vorlieben und Abneigungen der Singles ausgewählt.