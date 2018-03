Vox kündigt Start der fünften Staffel "Sing meinen Song" an

Die vierte Staffel "Sing meinen Song - Das Tauschkonzert" schalteten bis zu 2,72 Millionen Zuschauer ein und bescherten der Sendung einen neuen Marktanteil-Rekord. Natürlich führt Vox bei diesen Zahlen das Format nun fort.



Ab dem 24. April geht es nun dienstags um 20.15 Uhr mit der neuen Tauschkonzert-Staffel bei Vox weiter.