Vox lässt bei "Ewige Helden" Top-Athleten gegeneinander antreten

Bei Vox kämpfen acht der erfolgreichsten deutschen Top-Athleten darum, der Beste der Besten zu sein. Bei "Ewige Helden" treten unter anderem Fabian Hambüchen, Tanja Szewczenko und Julius Brink an.



Neues Spiel, neues Glück: Vox lässt wieder acht deutsche Top-Sportler in der Show "Ewige Helden" gegeneinander antreten. In den neuen Wettkämpfen starten Kunstturner Fabian Hambüchen, Eiskunstläuferin Tanja Szewczenko, Beachvolleyballer Julius Brink, Rennrodlerin Silke Kraushaar-Pielach, Stabhochspringer Björn Otto, Langläuferin Evi Sachenbacher-Stehle, Leichtathlet Nils Schumann und Hockeyspielerin Fanny Cihlar.