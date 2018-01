WDR: "Die Sendung mit der Maus" gibt es jetzt in Gebärdensprache

Alle Kinder sollen die Möglichkeit haben, "Die Sendung mit der Maus" sehen zu können. Deshalb gibt es das Kinderformat jetzt auch in Gebärdensprache im KiKA.



Auch Kinder, die eine Hörbehinderung haben, können mit dem barrierefreien Angebot bei KiKA ab Januar "Die Sendung mit der Maus" sehen.