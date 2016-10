WDR: Neue Comedy-Show mit Dieter Nuhr

Der WDR startet eine neues Format mit dem Comedian Dieter Nuhr. In "Nuhr gefragt - Die Pro und Contra Comedy" werden die mehr oder weniger moralisch relevanten Fragen beantwortet.



Der WDR bringt ein neues Comedy-Format mit Dieter Nuhr ins Programm. In "Nuhr gefragt - Die Pro und Contra Comedy" werden Fragen diskutiert wie "Darf man einer Lichtgestalt Geldwäsche unterstellen? Die Füße auf den Tisch legen? Witze über Gott machen? Soll man mit 65 noch Kinder in die Welt setzen? Und muss man auf eine SMS seines Partners sofort antworten?"