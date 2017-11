WDR: Neuer Improvisations-Film von Jan Georg Schütte abgedreht

Unter dem Arbeitstitel "Klassentreffen" drehte Schütte nach "Altersglühen - Speed Dating für Senioren" und "Wellness für Paare" den dritten Film in Folge, bei dem die Schauspielerinnen und Schauspieler kein Drehbuch haben.



Am vergangenen Wochenende produzierte der WDR in Hürth bei Köln einen Film zu Ende, bei dem die Akteure lediglich mit Rollenprofilen ausgestattet sind und auf dieser Grundlage ihr Spiel improvisieren.