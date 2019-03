WDR-Show "PussyTerror TV" mit acht neuen Folgen im Ersten

Gleich acht neue Folgen der WDR-Show "Carolin Kebekus: PussyTerror TV" aus dem Studio in Köln-Mülheim werden ab 30. Mai 2019 immer donnerstags um 22.45 Uhr im Ersten zu sehen sein.



In dieser Staffel mit dabei sind etablierte Kebekus-Figuren wie Veronika Rodcke und "Rebecca & Larissa" sowie neue Clips mit Bärbel ("Besser baschteln mit Bärbel"), informierte der WDR am Mittwoch. Auch musikalisch bekommen Kebekus-Fans einiges auf die Ohren.