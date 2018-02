WDR: Wolfgang Niedecken moderiert "Mann tv"

Wolfgang Niedecken stellt sich einer neuen Herausforderung: Er moderiert das WDR-Magazin "Mann tv". Für den Job hat sich der BAP-Sänger mit einem außergewöhnlichen Video beworben.



Am 15. Februar steht Wolfgang Niedecken für den WDR vor der Kamera. Der Musiker und Autor moderiert dann zum ersten Mal das Männer-Magazin "Mann tv". An diese, für ihn neue, Aufgabe ist er durch ein selbst gedrehtes Bewerbungsvideo gekommen.