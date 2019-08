WDR macht auf Dackel-Kenner

Von Dackelblick bis Drohgebärde geht es in der Sendung "Hunde verstehen!". Die startet im August im WDR Fernsehen.



Was tun, wenn der Hund an der Leine zerrt, jede Begegnung mit anderen Vierbeinern zum Alptraum wird und der gemeinsame Alltag für Hund und Halter mehr Stress als Spaß bedeutet? Hundecoach Andreas Ohligschläger kennt Antworten auf viele dieser Fragen und hilft ab dem 12. August beim "Hunde verstehen!" im WDR Fernsehen.