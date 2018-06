WDR macht aus "Leonardo" jetzt "Quarks"

Das Wissensmagazin im WDR-Radio bekommt einen neuen Namen. Was bisher unter dem Titel "Leonardo – Wissenschaft und mehr" hieß, soll in Zukunft "Quarks – Wissenschaft und mehr" heißen. Ändert sich sonst noch was?



Von Montag an müssen sich WDR-Hörer umstellen. Die Sendung "Leonardo – Wissenschaft und mehr" wird ab kommender Woche nämlich einen neuen Namen tragen. Aus "Leonardo" wird dann "Quarks".

Die Sendung, die montags bis freitags um 15.05 Uhr im WDR beginnt, heißt dann zwar anders, versorgt aber weiterhin wie gewohnt die Hörer mit aktuellen Themen, Hintergrundinformationen und Fakten aus der Wissenschaft, verspricht die Sendeanstalt. Der Grund für die Namensänderung zu "Quarks – Wissenschaft und mehr" ist der Bezug zu "Quarks" im Fernsehen, das dienstags um 21 Uhr zu sehen ist.



Außerdem soll es im Oktober diesen Jahres mit "Quarks.de" auch einen gemeinsamen Online-Auftritt geben. Der WDR will damit die bisherigen drei Angebote in Fernsehen, Hörfunk und Internet zu einer Marke zusammen führen.