WDR startet neues Reiseformat auf YouTube

Der Westdeutsche Rundfunk baut sein Angebot auf YouTube aus. Tamina Kallert zeigt jede Woche die besten Reisetipps - ob in NRW, Europa oder dem Rest der Welt.



Ab diesen Freitag ist der WDR ausnahmsweise mal wieder abseits der klassischen Medien unterwegs. Für YouTube hat man sich ein neues Formates ausgedacht. Unter dem Banner von "WDR Reisen" gibt es jede Woche ein neues Video mit dem Moderatorenteam rund um "Wunderschön!"-Gesicht Tamina Kaller, das die besten Reisetipps präsentieren wird. Die Inhalte schöpft der WDR aus den Inhalten von "Wunderschön!", "2 für 300" und "Erlebnisreisen".