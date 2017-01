WDR zeigt die "Türkei unzensiert"

Am Donnerstag präsentiert der WDR die Türkei völlig unzensiert. Durch eine Kolumne, die auf dem gemeinsamen Online-Portal von WDR und Radio Cosmo zu finden ist, führt der Istanbuler Journalist Kürşat Akyol.



Am morgigen Donnerstag, den 19. Januar, führt der WDR sein deutsch-türkisches Projekt unter dem Titel "Türkei unzensiert / Sansürsüz Türkiye" fort. Hierzu trägt der Instanbuler Journalist Kürşat Akyol eine Kolumne bei. In dieser berichtet er unter anderem von den Schwierigkeiten bei der Aufklärung des Mordes an dem armenisch-stämmigen Journalisten Hrand Dink.