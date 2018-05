WGT 2018: Leipzig wird am Wochenende wieder schwarz

Anlässlich des jährlich zu Pfingsten in Leipzig statt findenden Wave-Gotik-Treffens (WGT) beleuchtet der MDR in einem Webauftritt die "schwarze Szene". Auch live wird vom 27. WGT berichtet.



Das MDR Kultur-Web-Spezial möchte die einzigartige Atmosphäre des weltweit größten Treffs der Szene in all ihren Facetten mit Live-Blog, Fotos, Videos, und Interviews zeigen. Die Netzreporter des Senders sind beispielsweise beim "Viktorianischen Picknick" im Clara-Zetkin-Park und ausgewählten Konzerten dabei.