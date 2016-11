WM-Qualifikation: DFB-Pflichtaufgabe live bei RTL

Vor einem Pflichtsieg in der laufenden WM-Qualifikation steht die deutsche Fußball-Nationalmannschaft am Freitag. Die Partie beim krassen Außenseiter San Marino kann live bei RTL verfolgt werden.



Der Kauf der Rechte an den EM- und WM-Qualifikationspielen der deutschen Fußball-Nationalmannschaft hat sich in Sachen Quoten für RTL bisher ausgezahlt. Diese auch beim Spiel in San Marino zu halten dürfte für den Sender eine größere Herausforderung sein als die Aufgabe für den Weltmeister beim Fußballzwerg.