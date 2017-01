"WaPo Bodensee": ARD startet neue Serie

Die ARD startet mal wieder eine neue Krimi- und Familienserie. Bei "WaPo Bodensee" dreht sich alles um die Aufgaben und Schwierigkeit der Wasserschutzpolizei am Bodensee.



Das Erste zeigt ab dem 17. Januar eine Krimi-, aber auch Familienserie. Bei "Wapo Bodensee" geht es um die Wasserschutzpolizei am Dreiländer-See im Südwesten Deutschlands. Mittendrin die Ermittlerin Nele Fehrenbach, die nicht nur in ihrem Job, sondern auch in ihrem Privatleben einiges meistern muss.